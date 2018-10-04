قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة إنبي غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة كلا من :-





عامر عامر، أحمد شديد، أحمد يحيى، محمود البدري، السيد الشبراوى، محمود حمادة، محمد عادل، عبد الرحمن بودي، هشام شحاتة، جميس تيدي، موسى دياوارا، وهاب أهازري، معاذ الحناوي، محمود " كابونحا "، عبد الرحمن فاروق، كريم لالا، محمد حمدي " الشيخ "، عبدالعزيز محمد.



