"آل زلفة" عن اختفاء "خاشقجي": "مؤامرة على السعودية"

قال الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشوى السابق، إن الصحفي جمال خاشوقجي لا تعلم مكانه سوى السلطات التركية، لافتًا إلى أن الحديث على أنه متواجد داخل القنصلية السعودية بإسطانبول مؤامرة من قطر وجماعة الإخوان، لكي تتحمل السلطات السعودية مسؤلية ما حدث له.



وتابع "آل زلفة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "bbc"، مساء الخميس، أن القنصلية السعودية مجهزة بكامل الإستعدادت التي تثبت أن "خاشوقجي" خرج منها، مشيرًا إلى أن تركيا هي المسؤولة عن إختفاء مواطن سعودي على أراضيها.



وأشار إلى أن السعودية ليس لها أي مصلحة في إخفاء مواطن سعودي عادي، معقبًا: " ده عبارة عن صحفي من الدرجة الرابعة".



ولفت إلى أن ما يثار حول "خاشوقجي" لا يصدقة إلا جماعة الإخوان وأتباعهم من تركيا وقطر بهدف الإساءة لدور المملكة العربي والدولي، متابعًا: " فضائية الجزيرة والمحطات الإخوانجية انشغلت بهذه القضية، وكأن الحرب العالمية الثالثة قامت".



