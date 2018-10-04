سبق – السعودية | "المكتبة الرقمية السعودية" توقع مذكرة تفاهم لدعم المحتوى العربي
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:41 مالفجر السعودي
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وقعت المكتبة الرقمية السعودية اليوم، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون العلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بواسطة كلا من المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن علي الهتلان القحطاني .
وتأتي أهمية الاتفاقية حرصاً من الطرفين على تطوير أدائهما ومهامهما، خاصة في عقد البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة في مجال المكتبات الرقمية والمعلومات، إضافة إلى سعي المكتبة الرقمية السعودية من خلال ما تقدمه من خدمات؛ كونها تعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات الرقمية في الشرق الأوسط، إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية المحلية والدولية، وتنظيمها ونشرها لخدمة مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً.
المصدر:- صحيفة سبق
وقعت المكتبة الرقمية السعودية اليوم، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون العلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بواسطة كلا من المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن علي الهتلان القحطاني .
وتأتي أهمية الاتفاقية حرصاً من الطرفين على تطوير أدائهما ومهامهما، خاصة في عقد البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة في مجال المكتبات الرقمية والمعلومات، إضافة إلى سعي المكتبة الرقمية السعودية من خلال ما تقدمه من خدمات؛ كونها تعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات الرقمية في الشرق الأوسط، إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية المحلية والدولية، وتنظيمها ونشرها لخدمة مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً.
المصدر:- صحيفة سبق
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