القومية للفنون الشعبية تفوز بالمركز الأول في مهرجان بكين الدولي

عادت الفرقة القومية للفنون الشعبية إلى أرض الوطن صباح اليوم الخميس، بعد مشاركتها الناجحة فى مهرجان بكين الدولى لهذا العام بالصين، وفوزها بالمركز الأول على الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان من مختلف دول العالم .

وقد ترأس وفد الفرقة فى مهرجان بكين أشرف طه المشرف الإدارى والمالى بالفرقة، وشارك الوفد بباقة من أشهر استعراضات الفرقة المميزة منها استعراض"العصا، الحجالة، التنورة، المانبوطية" .

ويضم البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده، عدد من الفرق الفنية من بينهم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صبري والتى تعد أحد أعرق الفرق الفنية بالبيت .

يذكر أن الفرقة القومية للفنون الشعبية قد شاركت منذ نشأتها فى عام 1960 وحتى الآن فى الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية وحصدت العديد من الجوائز والمراكز الأولى .