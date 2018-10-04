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العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع الموازنة العراقية لـ 2019

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:33 م
العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع الموازنة العراقية لـ 2019
حيدر العبادي
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وكالات
 

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية.



في بداية الاجتماع، أكد الدكتور حيدر العبادي على المبادئ الأساسية، التي ينبغي الالتفات إليها عند إعداد بنود الموازنة، مشيرا إلى أهمية استجابة الموازنة لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات.


وأوضح العبادي أن تلك القرارات جاءت في ضوء اللقاءات التي أجراها مع ممثلي المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وخلق فرص عمل.


وشدد العبادي على دعم المشاريع الاستثمارية، وتأمين التخصيصات اللازمة لمشاريع البترودولار، وتنمية المحافظات.



وجرى خلال الاجتماع التركيز على تغطية المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة، بشكل خاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية خفض العجز في الموازنة، والتركيز على إسناد الشرائح الأكثر حاجة من أبناء الشعب العراقي.

المزيد عن: موازنة 2019 مناقشة حيدر العبادي المسودة الأولية العراق
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