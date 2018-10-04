5 تصريحات صادمة لفاروق الفيشاوي.. آخرها إعلان إصابته بالسرطان

صدمة كبيرة أثارها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤخرًا بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بحفل مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث تحلى بالشجاعة والقوة في كلماته التي عبر بها عن نيته لهزيمة المرض الخبيث مؤكدًا قدرته على ذلك.





ولم يكن هذت التصريح الأول من نوعه الصادم والجرئ الذي خرج به "الفيشاوي" ليفاجئ محبيه وجمهوره، حيث أدلى الفنان خلال السنوات الماضية بعدة تصريحات مثيرة للجدل، ترصدها "الفجر" في السطور التالية.





انتقاد المحجبات في الوسط الفني

في عام 2015، بدأ "الفيشاوي" في سحب سلسلة تصريحاته الجريئة التي اعتاد أن يتحدث عنها علنًا بكل جرأة، وكانت أولى هذه التصريحات هي انتقاده لوجود فنانات محجبات في الوسط الفني، حيث جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني، أكد خلاله أنه على من ترغب في ارتداء الحجاب أن تجلس بالمنزل.





وفسر "الفيشاوي" تصريحه بأن الحجاب ليس في المظهر فقط بل في الداخل أيضًا، فالسيدة المحجبة التي تمتلك مثل وقيم ومبادئ وأعراف هي أفضل بكثير من المرأة التي ترتدي النقاب وتفتقر إلى هذه القيم والمبادئ.





لو كان اعتزال الفن توبة فأرفضها

وحول الموعد الذي قد يعتزم فيه اعتزال الفن، أدلى "الفيشاوي" بتصريح صادم خلال استضافته ببرنامج "100 سؤال" للإعلامية رغدى فاروق، حيث أشار إلى أنه إذا كان اعتزال الفن هو التوبة فهو يرفضها قائلًا:"إن كان اعتزال الفن توبة فأنا لا أريد تلك التوبة على الإطلاق".





اعترف بإدمان المخدرات

وخلال استضافته ببرنامج "ولا تحلم" مع الإعلامي اللبناني نيشان، اعترف الفنان فاروق الفيشاوي، بإدمانه المخدرات بسبب "سذاجته"، مؤكدًا أنه اتخذ قرار الإقلاع عنها بسبب نجله أحمد الفيشاوي، الذي كان يراه في حالة غير طبيعية بسبب التعاطي، ويشتكي لوالدته سمية الألفي، ثم أعلن خبر إقلاعه عن تعاطي المواد المخدرة عبر وسائل الإعلام.





ندمت على عدم الزواج من ليلى علوي

وحول علاقته بالفنانة ليلى علوي، اعترف الفنان فاروق الفيشاوي أن هناك مشروع زواج لم يكتمل بينه وبين الفنانة "علوي"، حيث أكد خلال استضافته ببرنامج "ليلة حمراء" مع الإعلامية سمر يسري، على ندمه لعدم زواجه بها، موضحًا أنه لا تزال رغم انفصاله عن سمية الألفي، تربطه بها علاقة صداقة.





إعلان إصابته بالسرطان

آخر هذه التصريحات الصادمة للفنان الجرئ، كانت حينما أعلن إصابته بمرض السرطان حينما اعتلى المسرح لتكريمه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أكد بصيغة تنم عن قوته وإصراره أنه سيهزم هذا المرض الذي شبهه بـ "الصداع" وأنه سينتصر عليه بكل إرادته وعزيمته.