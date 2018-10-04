سباب وضرب على الهواء ينهي حلقة "خط أحمر"



فرد "جمعة "، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، الشيخ محمد الملاح، "أنا محترم غصب عنك، إنت بتعمل شو، وبدور على المشاهدات".



فانفعل "الملاح"، موجهًا له ألفاظ خارجة وسباب، فما كان من "محمد" أن قام ليوجه له الضرب، ثم توقف بث الحلقة.



انفعل الشيخ محمد الملاح، الداعية الإسلامي، على نظيره الشيخ جمعة محمد، لمقاطعته في الكلام، قائلا له: "إحترم نفسك، وخليك محترم".