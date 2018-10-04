ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سباب وضرب على الهواء ينهي حلقة "خط أحمر"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:33 م
سباب وضرب على الهواء ينهي حلقة خط أحمر
برنامج خط أحمر
طباعة
هدى عبدالرازق
 
انفعل الشيخ محمد الملاح، الداعية الإسلامي، على نظيره الشيخ جمعة محمد، لمقاطعته في الكلام، قائلا له: "إحترم نفسك، وخليك محترم".

فرد "جمعة "، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، الشيخ محمد الملاح، "أنا محترم غصب عنك، إنت بتعمل شو، وبدور على المشاهدات".

فانفعل "الملاح"، موجهًا له ألفاظ خارجة وسباب، فما كان من "محمد" أن قام ليوجه له الضرب، ثم توقف بث الحلقة.
المزيد عن: مصر محمد الملاح خط أحمر توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
21:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 9:00:04 PM