ترقية نجل علي عبد الله صالح في المؤتمر الشعبي

وذكر موقع الحزب، "المؤتمر نت"، اليوم الخميس، أن "أبو راس أصدر قرارا بتصعيد سفير اليمن الأسبق لدى دولةالإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبد الله صالح إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية التي يبلغ قوامها 1200 عضو".

أصدر رئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام"، صادق أمين أبو راس، اليوم الخميس، قرارا بترفيع أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر لمؤسس الحزب الرئيس اليمني الراحل، في حزب "المؤتمر الشعبي العام".

وأضاف أن: "قرارا آخر أصدره رئيس المؤتمر قضى بترفيع عوض عارف الزوكا نجل الأمين العام للتنظيم الذي قتل مع صالح، إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية للتنظيم".

ومن شأن قراري التصعيد لنجلي القياديين أن يكون لهما دور في المستقبل السياسي للتنظيم الذي يسعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى قيادته باعتباره أكبر أحزاب اليمن.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.