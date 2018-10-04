داعية إسلامي: يمكن للزوجة الإدخار من أموال زوجها دون علمه في هذه الحالة



قال محمد ملاح، داعية إسلامي، إن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الصراحة والمكاشفة، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة أن تدخر دون علم زوجها.



وأشار "ملاح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، إلى أن هناك استثناء واحد فقط يتح للزوجة أن تدخر من أموال زوجها دون علمه، وهى أن يكون شحيحًا، ويجب أن تحصل فقط على ما يكفيها.

