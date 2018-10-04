ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

داعية إسلامي: يمكن للزوجة الإدخار من أموال زوجها دون علمه في هذه الحالة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:29 م
داعية إسلامي: يمكن للزوجة الإدخار من أموال زوجها دون علمه في هذه الحالة
محمد الملاح
طباعة
هدى عبدالرازق
 

قال محمد ملاح، داعية إسلامي، إن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الصراحة والمكاشفة، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة أن تدخر دون علم زوجها.

وأشار "ملاح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، إلى أن هناك استثناء واحد فقط يتح للزوجة أن تدخر من أموال زوجها دون علمه، وهى أن يكون شحيحًا، ويجب أن تحصل فقط على ما يكفيها.
المزيد عن: مصر محمد الملاح فضائية داعية خط احمر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
21:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 9:00:04 PM