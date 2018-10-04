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"صحة القليوبية" عن مبادرة 100 مليون صحة: "مش هنسيب حد من غير كشف"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:46 م
صحة القليوبية عن مبادرة 100 مليون صحة: مش هنسيب حد من غير كشف
وزارة الصحة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن هناك إقبال من المواطنين على المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة.

وأشار "الطباخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الخميس، إلى أن المحافظة تستهدف توقيع الكشف الطبي على 3 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يحدد نسبة الإصابة سواء بفيروس سي أو الضغط أو السكر الآن.

وأضاف، أن هناك 250 نقطة لإجراء الكشف بالمحافظة، وهناك أكثر من 3 آلاف مقدم خدمة صحية يشارك في المبادرة، متابعا: "الوزارة لم تبخل بأي إمكانيات.. ومش هنسيب حد من غير كشف".
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