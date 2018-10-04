السيناريست علي وجيه يكشف كواليس مسلسل "هوا أصفر" (فيديو)

قال الكاتب والسيناريست والناقد السوري الشاب، علي وجيه، إن مشاركته الأخيرة فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثانية كانت مميزة وتجربة فريدة، مضيفًا أنه اهتم خلال السنوات الأخيرة بعمل عدد من الأفلام القصيرة التى تناولت موضوعات سياسية واجتماعية.

وأضاف وجيه، خلال لقائه ببرنامج "يوم جديد"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أن عرض مسلسل "هوا أصفر" متوقف على ظروف الإنتاج، معربًا عن أمله في أن يذاع المسلسل في رمضان المقبل.

وأوضح وجيه أن «هوا أصفر» إشارة إلى تلوث الأجواء وتبدّل المشاعر، مؤكدًا أنَّ المسلسل يحاول تقديم الواقع المعاش في كثير من الأسر العربية والخاص بسوء الأوضاع سواء الاجتماعية أو السياسية.

وعن اختيار الممثلين، قال وجيه، إن الاختيار كان بالغ الدقة، حيث شمل المسلسل عدد ليس بقليل من نجوم الفن فى سوريا ولبنان.