نصر سالم: انتصرنا في حرب أكتوبر بإمكانيات أقل من العدو بكثير

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إنه كان متواجدًا في عمق سيناء أثناء حرب أكتوبر، واستمر 180 يومًا خلف حدود العدو حتى عادت أرض مصر.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحياة" مساء الخميس،: "انتصرنا في حرب أكتوبر بإمكانيات أقل من إمكانيات العدو بكثير، ولكن الإرادة المصرية والإيمان بالله كان الأقوى"، متابعًا: "حاربنا فانتصرت إرادتنا على العدو في حرب أكتوبر".





وأوضح أن القيادة قامت بدور في منتهى الذكاء خلال حرب أكتوبر 1973، معقبًا: "سيناء كانت كتابًا مفتوحًا أمام القيادة المصرية".



