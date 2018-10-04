بلدية المحلة يكتسح قحافة بسداسية نظيفة وديا

حقق الفريق الأول لنادي بلدية المحلة تحت قيادة أحمد العجوز المدير الفني، فوزا ساحقا علي نظيره مركز شباب قحافة أحد فرق القسم الرابع بسداسية نظيفة وديا، في المباراة التى جمعتهما اليوم علي ملعب بلدية المحلة في الثالثة والنصف عصرا .





جاء اللقاء بالسيطرة من جانب فريق بلدية المحلة علي معظم أحداث اللقاء، أحرز الأهداف محمد نصر، ومحمد بلية، ومحمد عبد الحميد ميدو، بينما أهدر السيد أبو أمنه ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز بلدية المحلة بسداسية نظيفة.





ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق كفر الشيخ بالجولة السابعة، والمقرر لها يوم 18/10 علي ملعب استاد كفر الشيخ الرياضي ضمن مواجهات دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة "بحري".