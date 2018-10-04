العبادي يترأس اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية للموازنة المالية لعام 2019





أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم الخميس، على أهمية خفض العجز في الموازنة والتركيز على اسناد الشرائح الأكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي.





وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن "العبادي ترأس اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩، بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية".





ونقل البيان، عن العبادي تأكيده، على "المبادئ الاساسية التي ينبغي الالتفات اليها عند إعداد بنود الموازنة"، مشيرا إلى "أهمية ان تستجيب الموازنة لما تم إقراره من مشاريع صدرت بشأنها قرارات في ضوء اللقاءات، التي اجريناها مع ممثلي المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل".





وشدد العبادي، على أهمية "خفض العجز في الموازنة والتركيز على إسناد الشرائح الأكثر حاجة من ابناء الشعب العراقي".





وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على دعم المشاريع الاستثمارية وتأمين التخصيصات اللازمة لمشاريع البترودولار وتنمية المحافظات، والتركيز على تغطية المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة بشكل خاص".



