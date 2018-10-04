ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وأيسلندا

أعلن مدرب فرنسا ديديه ديشامب، اليوم الخميس، قائمة المنتخب لمباراتيه المقبلتين أمام إيسلندا ودياً وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وضمت القائمة معظم عناصر الفريق الفائز بمونديال روسيا إلى جانب عودة لوكاس ديني وماماد ساكو وكورت زوما لتعويض غياب بنجامين ميندي وصامويل أومتيتي وعادل رامي.





تلعب فرنسا الخميس ودياً أمام إيسلندا في جانجون وتواجه بعدها بخمسة أيام ألمانيا في ملعب فرنسا بدوري أمم أوروبا.





وشملت القائمة لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي ولاعبي أتلت يك لوكاس هرناندز وتوماس ليمار وأنطوان جريزمان ولاعب ريال مدريد رافائيل فاران.





وحول ديمبيلي، قال ديشامب إنه: "يقدم بداية موسم كبيرة مع برشلونة ويسجل أهدافا"، ولكنه ليس لديه هامش للتحسن.





وأضاف: "لديه إمكانيات تسمح له بخلخلة الخصم. لو استمر في اكتساب مميزات أخرى، كما يفعل مع ناديه في بداية هذا الموسم، سيكون أفضل من ذلك".





واعتبر ديشامب أنه من المبكر أن يعود لاعب وسط باريس سان جيرمان ادريان رابيو للمنتخب، وذلك بعدما رفض اللاعب في الصيف الماضي البقاء في قائمة الاحتياطي عقب معرفته باستبعاده من الـ23 لاعباً الذين تم استدعاؤهم للمونديال.





وقال ديشامب: "يجب أن يكون مسئولا عما يفعله أو يقوله وأعتقد أنه لم يحترم ما يمثله القميص. لم تمر فترة طويلة على تلك الأحداث وأعتقد أنه من المبكر أن يعود للمنتخب".





وضمت القائمة:

حراسة المرمى: هوغو لويس وستيف مانداندا والفونس اريولا.





الدفاع: بنجامين بافار ودجبريل سيدبي ورافائيل فاران وبرسنل كيمبمبي ومامادو ساكو وكورت زوما ولوكاس هرناندز ولوكاس ديني.





الوسط: بول بوغبا وبليز ماتويدي ونجولو كانتي وستيف نزونزي وتانجي ندومبيلي وتوماس ليمار.





الهجوم: عثمان ديمبيلي ونبيل فقير وأوليفيه جيرو وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي وفلوريان توفان.