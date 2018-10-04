سبق – السعودية | وزير النقل يبحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.استقبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه بالرياض اليوم، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير ميكيلي شرفوني دروسو ورئيس القسم التجاري بالمندوبية البيرتو مارتلي.وجرى اللقاء بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح.وبحث الجانبان فرص التعاون في قطاع الطيران المدني وسوق النقل الجوي بالمملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدات البيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة المتاحة بهذا المجال، خاصة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، ومشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير للمطارات، إضافة إلى الفرص المتاحة لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني بالمملكة.كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في قطاع السكك الحديدية، والتطرق إلى خطة التخصيص في القطاع، والتي تعمل منظومة النقل من خلالها في إطارين؛ أولهما خصخصة العمليات والصيانة في الخطوط الحالية، والآخر بناء خطوط سكك حديدية جديدة.