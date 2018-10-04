البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع زيادة عائد السندات الحكومية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط الأسواق العالمية نتيجة لقفزة عائد السندات الحكومية.





وكان قطاع السلع المنزلية أكبر الخاسرين اليوم في البورصات الأوروبية، متراجعاً بأكثر من 3%.





وتأثرت الأسهم الأوروبية سلباً بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ 2011، كما صعد عائد الديون الألمانية بشكل ملحوظ.





وفي تطورات الأزمة الإيطالية، وافقت حكومة روما على خفض مستهدف عجز الموازنة بعد نهاية عام 2019 بعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1% إلى 379.6 نقطة، كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 1.2% مسجلاً 7418.3 نقطة.





كما انخفض "داكس" الألماني بنحو 0.3% إلى 12244.1 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5% إلى 5410.8 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1506 دولار.