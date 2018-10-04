مصلحة الدمغة والموازين توجه نصائح للمواطنين عند شراء الذهب

أكد عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن الميكنة تقلل الأخطاء البشرية ويتم السيطرة عليها بسهولة، متابعًا: "نقوم بلقاء شهري مع كبار التجار لمعرفة وحل مشكلاتهم".



وأضاف "منتصر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أنه سيتم إنشاء وحدة داخل المصلحة لسبك السبائك الذهبية التي يتم استخدامها في تصنيع المشغولات الذهبية.



وأشار إلى أنهم يعتمدون على متخصيين وخاصة مهندسي الكيمياء، مؤكدًا أن الطريقة المثلى للنهوض بالقطاع هي الاهتمام بالعيار السليم والصحيح للذهب.



ووجه عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، قائلًا: "إنه يجب شراء الذهب من محلات معروفة ومضمونة، والتأكد من الدمغة على كل قطعة ذهبية".

