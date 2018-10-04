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أشرف عبد الباقي يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:56 م
أشرف عبد الباقي يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره
أشرف عبد الباقي
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الفجر الفني
 
يعود الفنان أشرف عبد الباقى من جديد، بتجربة مسرحية جديدة، بعد نجاحه مع فرقة "مسرح مصر"، والفرقة تضم عددا من الوجوه الجديدة اسم العرض الجديد "كلها غلط"، وهو فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي نفسه، وسيتم تقديمه على خشبة مسرح "نجيب الريحاني"، في شارع عماد الدين.

 
ونشر الفنان أشرف عبد الباقى، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسرحية، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب أشرف قائلا: "مسرحية كلها غلط  فكرة جديدة وفرقة جديدة ان شاء الله تعجبكم.. استنونا قريبا علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد".
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