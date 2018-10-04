خالد الجندي لـ"مبروك عطية": تهكمت على المنتقبات وتركت الراقصات (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على تصريحات الدكتور مبروك عطية، حول النقاب: "متخصص فى اللغة العربية، ولا علاقة له بالأمور الشرعية، طلع يتهكم على اللى لابسين نقاب، طب اطلع اتهكم على اللى لابسين هوت شورت، أو الراقصات".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اللى بيقوله ده بينتهك الحرية الشخصية، كل واحد حر فى لبسه، ما دام يراعى الإجراءات الأمنية، مفيش حد فى عائلاتنا إلا عنده حد من أسرته منتقبة".





واستكمل الجندى: "يعنى واحدة ذات فى العفة، تروح تطلع تقول لفظ فيه تحرش، وأنت مالك وعاوز أنوثتها فيها إيه، لازم الأزهر يطلع بيان يوضح الخلاف الفقهى حول النقاب، وإن العلماء لا ينكروه ولا يأمروا به".







