ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد الجندي لـ"مبروك عطية": تهكمت على المنتقبات وتركت الراقصات (فيديو)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:59 م
خالد الجندي لـمبروك عطية: تهكمت على المنتقبات وتركت الراقصات (فيديو)
الشيخ خالد الجندي
طباعة
 
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على تصريحات الدكتور مبروك عطية، حول النقاب: "متخصص فى اللغة العربية، ولا علاقة له بالأمور الشرعية، طلع يتهكم على اللى لابسين نقاب، طب اطلع اتهكم على اللى لابسين هوت شورت، أو الراقصات".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اللى بيقوله ده بينتهك الحرية الشخصية، كل واحد حر فى لبسه، ما دام يراعى الإجراءات الأمنية، مفيش حد فى عائلاتنا إلا عنده حد من أسرته منتقبة".

واستكمل الجندى: "يعنى واحدة ذات فى العفة، تروح تطلع تقول لفظ فيه تحرش، وأنت مالك وعاوز أنوثتها فيها إيه، لازم الأزهر يطلع بيان يوضح الخلاف الفقهى حول النقاب، وإن العلماء لا ينكروه ولا يأمروا به".


المزيد عن: مصر مبروك عطية خالد الجندي المنتقبات الراقصات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
0
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
21:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 7:40:02 PM