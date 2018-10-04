فوز جمهورية شبين وشباب قويسنا وتعادل سرس الليان بدوري الناشئين

أقيم الخميس أربع مباريات في إطار الجولة الثالثة من منافسات مسابقة دوري الناشئين مواليد 99 لكرة القدم بالمنوفية.





وشهدت المواجهات فوز جمهورية شبين على حساب غزل شبين بهدفين دون مقابل، سجلهما أحمد الشامي بالدقيقة 3 للشوط الأول، ومحمود مقلد بالدقيقة 35 للشوط الثاني,





بينما خسر وطني بركة السبع من فريق مركز شباب قويسنا برباعية نظيفة، وحسم التعادل الإيجابي لقاء سرس الليان مع ميت خاقان.





ترتيب دوري الناشئين مواليد 99

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1- جمهورية شبين 9 نقاط

2- سرس الليان 7 نقاط

3- نجوم السادات 7 نقاط

4 - غزل شبين 3 نقاط

5- ميت خاقان 4 نقاط

6- مركز شباب قويسنا 4 نقاط

7- وطني شبين بلا نقاط

8- وطني السبع بلا نقاط



