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الفتح يعمق جراح الاتحاد ويهزمه في الدوري السعودي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:57 م
الفتح يعمق جراح الاتحاد ويهزمه في الدوري السعودي
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منى العوضي
 
نجح الفريق الأول بنادي الفتح في الفوز على اتحاد جدة بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبد القادر الوسلاتي هدف الفتح في شباك اتحاد جدة خلال الدقيقة 26 من شوط المباراة الأول، بينما أضاف منصور حمزي الثاني بالدقيقة 99.

وبهذه النتيجة؛ يصل رصيد الفتح للنقطة السادسة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري بينما لا يزال يتزيل الاتحاد الجدول.

ويتلقى اتحاد جدة الهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم ويواصل سقوطه ومعاناته حيث خسر من قبل أمام "الشباب والتعاون والقادسية" في حين تعادل مباراة ضد الوحدة.

المزيد عن: الفتح الدوري السعودي الاتحاد
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