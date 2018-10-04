خالد الجندي عن النقاب: "لا ننكره ولا نأمر به" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحجاب فرض ومن ينكره جاهل، والنقاب قضية خلافية فى الدين، مضيفا: "النقاب لا ننكره ولا نأمر به".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لاننكر المختلف فيه، ففى القضية الخلافية، من العلماء من أجاز ومنهم من منع، لا نسخر أو نستنكر أو نرفض، لأنها قضية خلافية".







