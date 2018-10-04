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خالد الجندي عن النقاب: "لا ننكره ولا نأمر به" (فيديو)

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:57 م
خالد الجندي عن النقاب: لا ننكره ولا نأمر به (فيديو)
الشيخ خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحجاب فرض ومن ينكره جاهل، والنقاب قضية خلافية فى الدين، مضيفا: "النقاب لا ننكره ولا نأمر به".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لاننكر المختلف فيه، ففى القضية الخلافية، من العلماء من أجاز ومنهم من منع، لا نسخر أو نستنكر أو نرفض، لأنها قضية خلافية".


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