ننشر أسعار ومواصفات تلفزيون سامسونج الجديد "Q900R smart TV"

كشفت شركة سامسونج في شهر أغسطس في معرض IFA 2018 عن تلفزيونها الجديد الذي سيكون أول تلفزيون متاح لعوام المستخدمين بدقة 8K بفضل وجودة شاشة من نوع OLED، لكنها لم تعلن عن سعر الشاشة فائقة الدقة سوى الآن وبمبلغ كبير.





حيث فتحت الشركة الطلب المسبق على التلفزيون "Q900R smart TV" وبسعر 15,000$ للشاشة التي تأتي بحجم 85 بوصة، والتي سيبدأ شحنها للمستخدمين في 28 أكتوبر الجاري.





وبالرغم من أن سامسونج أعلنت عن وجود شاشات بقياسات 65 بوصة، 75 بوصة، و82 بوصة من هذا النوع والدقة الفائقة، إلا أنها لم تعلن أي تفاصيل عن السعر أو بدء طرحها في الأسواق حتى الآن.



