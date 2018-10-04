ننشر أسعار ومواصفات تلفزيون سامسونج الجديد "Q900R smart TV"
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:54 م
كشفت شركة سامسونج في شهر أغسطس في معرض IFA 2018 عن تلفزيونها الجديد الذي سيكون أول تلفزيون متاح لعوام المستخدمين بدقة 8K بفضل وجودة شاشة من نوع OLED، لكنها لم تعلن عن سعر الشاشة فائقة الدقة سوى الآن وبمبلغ كبير.
حيث فتحت الشركة الطلب المسبق على التلفزيون "Q900R smart TV" وبسعر 15,000$ للشاشة التي تأتي بحجم 85 بوصة، والتي سيبدأ شحنها للمستخدمين في 28 أكتوبر الجاري.
وبالرغم من أن سامسونج أعلنت عن وجود شاشات بقياسات 65 بوصة، 75 بوصة، و82 بوصة من هذا النوع والدقة الفائقة، إلا أنها لم تعلن أي تفاصيل عن السعر أو بدء طرحها في الأسواق حتى الآن.
ويمكن القول أن هذا السعر يعتبر مرتفع بالنسبة للمستخدمين العاديين، خاصة وأن أسعار التلفزيونات بدقة 4K بشكل عام تتراوح بين 1,600$ إلى 5,300$، كما أن سامسونج بنفسها تحدثت عن عدم وجود محتوى مخصص بشكل كامل لشاشات بدقة 8K وأن كل المحتوى الحالي مجرد إعادة صياغة لمحتوى 4K ليتناسب مع دقة أعلى.
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