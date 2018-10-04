مصطفى بكري: مبادرة "السيسي" للقضاء على فيروس سي إنجاز عظيم للمصريين

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي أكبر عملية مسح طبي في العالم، وتستهدف الكشف المبكر عن فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، وجعل مصر خالية من فيروس سي بحلول 2020.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن هذا المبادرة هدفها صحة المصريين، ومايحدث ربما لايحث في أي دولة في العالم، وهذا يدل على أن الرئيس السيسي، بكل مايملك من حس إنساني يتقدم للإمام في مواجهة هذا المرض اللعين بتوظيف كافة إمكانيات الدولة للقضاء على هذا المرض اللعين.



