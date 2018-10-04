محافظ سوهاج: جاري استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الطبي البيطري بأخميم بتكلفة مليون و165 ألف و966 جنيها

قال الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج أنه جاري استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الطبي البيطري بأخميم بتكلفة مليون و165 ألف و966 جنيها، ضمن المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي، حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية له في شهر يونيه 2018، ومن المقرر الانتهاء منه بشكل كامل في شهر ديسمبر القادم.



وأضاف المحافظ أن برنامج التنمية المحلية لمحافظة سوهاج والممول من قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع البنية الأساسية اللازمة لدعم القطاعات المختلفة وتطوير الصناعات القائمة، وتوفير العديد من فرص العمل لشباب وأبناء المحافظة.



وأكد الأنصاري على أهمية تضافر الجهود ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التابعة لبرنامج التنمية المحلية داخل المحافظة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات في الفترة الزمنية المحددة لها.