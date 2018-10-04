عرفناك بطلًا.. كيف دعم المشاهير فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان؟

اعتلى المسرح وسط تصفيق حاد، ملبيًا نداء مقدمي مهرجان الإسكندرية السينمائية له بالحضور لتكريمه تقديرًا له ولتاريخه الفني الطويل، ليقف أمام الجميع معلنًا بشجاعة تلقيه خبر صادم بإصابته بمرض السرطان.

"سأهزمه وكأنه مجرد صداع".. ردد "الفيشاوي" هذه العبارة وسط تصفيق صادق له يبعث رسالة من جميع الحضور بتقديم الدعم له، ولكن لم يكن الدعم الذي قدمه له الفنانون داخل قاعة المهرجان حينما التفوا حوله هو الوحيد الذي حصل عليه الفنان، بل حرص المشاهير على استكمال تحفيزهم له والتخفيف عنه بعبارات صادقة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق ذلك؛ ترصد "الفجر" أبرز المشاهير ممن حرصوا على تقديم الدعم للفنان فاروق الفيشاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال السطور التالية.

مصطفى شعبان

حرص الفنان مصطفى شعبان على توجيه رسالة دعم إلى فاروق الفيشاوي، متفاعلًا مع إعلانه إصابته بالسرطان، حيث دون تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال خلالها:"بطل كالعادة يا فاروق الفيشاوي.. إن شاء الله تهزمه، بحبك.. إن شاء الله تهزمه".

دينا فؤاد

وبدورها؛ وجهت الفنانة الشابة دينا فؤاد، رسالة حب ودعوة قلبية إلى الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر، قائلة:"يارب اشفي الفنان القدير فاروق الفيشاوي هو وكل مريض بهذا المرض الخبيث يارب ألف سلامة عليك يارب".

رشا مهدي

وتفاعلت الفنانة رشا مهدي، مع إعلان فاروق الفيشاوي، لمرضه بالسرطان، حيث علقت قائلة:"من يوم ما وعينا واحنا عرفناك بطل.. هتفضل بطل وهتهزم المرض الخبيث وهتنتصر بإذن الله. بتحبك وقلوبنا معاك. ربنا معاك ويقويك".

محمد العدل

ووجه الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائي، رسالة حب صادقة إلى الفنان فاروق الفيشاوي، معربًا فيها عن تأثره بمرضه، حيث علق قائلًا:" الاله الذى نعرفه رمز للجمال والرحمة والاله الذى تعرفونه رمزا للعقاب ينتظر غلطة ليذيقنا العذاب نراه الرحيم الغفور و ترونه المنتقم الجبار هو فقط يعلم متى يكون المنتقم ومتى يكون الرحيم .لستم نوابا عنه لتخبروناماذا سيحدث لنا. دعواتنا للصديق ولأخ و عشرة العمر".

مصطفى الآغا

ونشر الإعلامي مصطفى الآغا، مقطع الفيديو للفنان فاروق الفيشاوي لحظة إعلانه إصابته بالسرطان، وعلق عليه قائلًا:"ألف سلامة للنجم الكبير فاروق الفيشاوي الذي أعلن عن إصابته بمرض السرطان. عافاه الله".

محمد إمام

وحرص الفنان محمد إمام، على توجيه رسالة قلبية إلى الفنان فاروق الفيشاوي من خلال حسابه على "تويتر"، حيث علق قائلًا:"بحبك جداً.. ربنا يشفيك ويشفي كل مرضانا.. انت قوي وقدها".

ندى بسيوني

ودعمت الفنانة ندى بسيوني، زميلها الفنان فاروق الفيشاوي، معربة عن تأثرها بإصابته بهذا المرض الخطير، حيث دونت تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت خلالها:"تمنياتي بالشفاء العاجل للفنان فاروق الفيشاوي اسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.. سينتصر بإذن الله".