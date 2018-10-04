بورصة البحرين تختتم تعاملات الأسبوع على تراجع بضغط من الأسهم القيادية

هبط المؤشر العام للسوق البحرين، خلال التعاملات الأسبوعية بنسبة 1.75 %، ليصل إلى مستوى 1324.95 نقطة، خاسراً 23.66% نقطة.





وقفزت التعاملات خلال الأسبوع، حيث تداول المستثمرون على 70.50 مليون سهم مقابل 37.39 مليون سهم، وبقيمة 13.74 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 8.31 مليون دينار قيمة تداولات الأسيوع الماضي.





وقاد التراجعات في السوق، قطاع الصناعة الذي تدني بنسبة 2.39%، بضغط من سهم المونيوم البحرين ألبا الذي حقق سيولة 8.29 مليون دينار ، من خلال التعامل على 32.72 مليون سهم.





وهبط قطاع البنوك 2.23%، بفعل هبوط سهم الخليجي التجاري بنسبة قدرها 5.56%.





كما تراجع قطاع الاستثمار 1.22%، بقيادة سهم جى اف اتش المالية 8.93% خلال التعاملات الأسبوعية.