سبق – السعودية | تعليم مكة يوقف رحلات المدارس الأهلية والحكومية بعد وفاة طالب
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:49 مالفجر السعودي
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تلقى عدد من رواد النشاط بالمدارس الأهلية والحكومية بمكة المكرمة، رسالة من الجهة المختصة بتعليم المنطقة مفادها إيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر، وذلك بعد واقعة وفاة طالب بمكة أمس الأربعاء، أثناء عودته من الرحلة المدرسية خاصته، بسبب الإرهاق والتعب؛ إذ يعاني من أمراض القلب، والتي تناولتها "سبق" في خبر تحت عنوان: "رحلة مدرسية ترفيهية تنهي حياة طالب بمكة.. تحقيقات والجثة باقية بالثلاجة".
ووفقا لـ "سبق": فإن مدرسة أهلية ابتدائية بمكة المكرمة نظّمت، أمس الأربعاء، رحلة ترفيهية لعدد من طلابها إلى مدينة ألعاب ترفيهية، وأثناء العودة تَعَرّض طالب في الصف الرابع الابتدائي لحالة من التعب أُدخل على إثرها المستشفى؛ فيما توفي على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن الطالب المتوفى مريض قلب، أصيب بالإرهاق والتعب من جراء الألعاب، التي لَعِبها مع أقرانه داخل مدينة الألعاب.
المصدر:- صحيفة سبق
تلقى عدد من رواد النشاط بالمدارس الأهلية والحكومية بمكة المكرمة، رسالة من الجهة المختصة بتعليم المنطقة مفادها إيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر، وذلك بعد واقعة وفاة طالب بمكة أمس الأربعاء، أثناء عودته من الرحلة المدرسية خاصته، بسبب الإرهاق والتعب؛ إذ يعاني من أمراض القلب، والتي تناولتها "سبق" في خبر تحت عنوان: "رحلة مدرسية ترفيهية تنهي حياة طالب بمكة.. تحقيقات والجثة باقية بالثلاجة".
ووفقا لـ "سبق": فإن مدرسة أهلية ابتدائية بمكة المكرمة نظّمت، أمس الأربعاء، رحلة ترفيهية لعدد من طلابها إلى مدينة ألعاب ترفيهية، وأثناء العودة تَعَرّض طالب في الصف الرابع الابتدائي لحالة من التعب أُدخل على إثرها المستشفى؛ فيما توفي على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن الطالب المتوفى مريض قلب، أصيب بالإرهاق والتعب من جراء الألعاب، التي لَعِبها مع أقرانه داخل مدينة الألعاب.
المصدر:- صحيفة سبق
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