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رئيس الفلبين يثير الشكوك حول حالته الصحية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:38 م
رئيس الفلبين يثير الشكوك حول حالته الصحية
رئيس الفلبين رودريجو دوترتى
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خاطر عبادة
 

أثار رئيس الفلبين "رودريجو دوتيرتي" التساؤلات، حول حالته الصحية، اليوم الخميس، عندما قال في خطاب عام، إنه ذهب إلى مستشفى لإجراء فحوصات، بعد يوم من غيابه عن اجتماع وزاري وفعالية آخرى.


واختفى دوتيرتى، عن الظهور بشكل عام في الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات بأنه مريض، رغم إصرار الحكومة بأنّ تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يبدو فيها أنه قد يعاني من مشاكل صحية، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

 

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