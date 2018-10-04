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جنرال أمريكي: نشر روسيا منظومة إس-300 في سوريا "إجراء متهور"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:35 م
جنرال أمريكي: نشر روسيا منظومة إس-300 في سوريا إجراء متهور
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وكالات
 
قال الجنرال الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن "نشر موسكو منظومة صواريخ إس-300 في سوريا إنما هو رد متهور وغير محسوب على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا الشهر الماضي".



وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، عملية النشر، وأضاف أنها "ستساعد في حماية الأنشطة الإيرانية في سوريا وهو ما تسبب في غارات جوية شنتها إسرائيل".
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