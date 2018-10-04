مايسة عطوة تكشف أجندة "القوى العاملة " بدور الانعقاد الرابع للبرلمان

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها بصدد وضع الملامح النهائية لاستراتيجية عمل لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الرابع للعرض على اللجنة بأول جلسة انعقاد.





وأوضحت "عطوة"، فى بيان لها اليوم الخميس، أنها وضعت أولى أولوياتها تعديل نظام عمل الجامعة العمالية بشكل يسمح مع الدراسة بها لمدة أربعة سنوات، مثل التعليم الجامعى العادى، بدلا من سنتين دراسة، لاسيما وأن هذه الجامعة أصبحت الآن ذى شأن كبير يهم عمال مصر، وأن وقت تعديل نظامها القانونى بأن تكون الدراسة سنتين فقط لم يكن هناك اتحاد عمال مصر كانت مجرد لجنة إدارية لم تستطع اتخاذ القرار، أما الآن والحال تغير بانتخاب مجلس اتحاد نقابات قوى من حقه تحميل المسئولية مع لجنة التعليم للتصعيد لأعلى مستوى لتعديل الوضع الراهن.





وأضفت "عطوة": "آن الأوان أن يكون الدراسة بها مثل التعلم الجامعى العادى أربعة سنوات حفاظا على الكيان وعلى مستقبل أولادنا والعاملين بالجامعة الذى يتراوح عددهم أكثر من أربعة آلاف موظف سيأتي يوم لا يجدون مرتباتهم".





وأشارت "وكيلة لجنة القوى العاملة"، أنها ستجرى تعديلات على قانون النقابات العمالية ستقوم بعرضها، تشمل مكتسبات أكثر مما هو عليه الآن لمنح النقابى صلاحيات وحقوق والتزام بواجبات لما تلاحظ من عوار وسلبيات بما أسفرت عنه الانتخابات العمالية الأخيرة، كما ستعمل على الإسراع بإقرار أهم قانون سيغير حياة العامل المصري ألا وهو قانون العمل الجديد، والذى سيتم فيه إلغاء "استمارة 6" التى هى تهدد العامل المصرى وتجعل هناك عزوف من جانب الشباب المصرى للعمل فى كافة القطاعات خشية الفصل فى أي وقت.





وأردفت، أنها ستطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية بشكل يسمح معه بتسوية المؤهلات دون أى إضرار بمكتسبات وحقوق العامل المالية أو الأدبية.



