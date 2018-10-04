مطالب باستدعاء موديلات "كيا وهيونداى" بعد اشتعال النيران فى 400 سيارة

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم أنّ أكثر من 400 سيارة فئة "كيا" و"هيونداي" تعرضت لاشتعال النيران من تلقاء نفسها مما أثار مطالبًا بالتعويض، حسبما زعمت مجموعة غير ربحية.

ونقلت الصحيفة شهادات بعض الضحايا، حيث قالت "سوزان كينج"، إنها كانت تسير على طول الطريق السريع 4 في أورلاندو في مايو الماضى، عندما اندلعت النيران فى سيارتها البيضاء كيا سورينتو 2012، فجأة، كما لاحظ سائق سيارة آخر، النار أسفل سيارة سوزان كينج، وصاح في وجهها للفرار.





وحادث "كينج" ليس الوحيد، وفي الآونة الأخيرة، كانت "لوريندا هيكسون" تقود سيارتها كيا سورينتو 2012 وكانت قد فرّت للتو من طريق لوس أنجلوس، عندما اندلعت النيران في السيارة.

وأكد محققو السلامة الفيدراليون فى أمريكا، أنهم قاموا بتوسيع التحقيقات في إخفاقات محركات هيونداي وكيا لتشمل الشكاوى المتعلقة بالحرائق، لكن عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلبون استدعاء أو إطلاق تحقيق منفصل في سبب الحرائق.

واستدعت كل من كيا وهيونداي- اللتان تقعان تحت مجموعة هيونداي موتور- أكثر من مليون سيارة بسبب عيب في المحرك- وهى نفس الموديلات التي تشتعل فيها النيران