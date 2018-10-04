صلاح محسن يؤدي جلسة علاج طبيعي في الجيم

أدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر التادي بالجزيرة.





ويعاني محسن من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية والذي تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



