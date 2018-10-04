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صلاح محسن يؤدي جلسة علاج طبيعي في الجيم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:29 م
صلاح محسن يؤدي جلسة علاج طبيعي في الجيم
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علي نبوي
 

أدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر التادي بالجزيرة.


ويعاني محسن من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية والذي تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

المزيد عن: لاهلي كورة صلاح محسن رياضة افريقي
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