تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام وفاق سطيف





أدى لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وخاص الخماسي أحمد فتحي وأيمن أشرف وهشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



