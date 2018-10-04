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الاتحاد السكندري يحدد أسعار تذاكر مباراة الاهلي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:26 م
الاتحاد السكندري يحدد أسعار تذاكر مباراة الاهلي
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قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فتح باب التسجيل لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادي الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد السلام.

وتوزع التذاكر والتي تبلغ قيمتها ٣٠ جنيها بدءاً من اليوم ١٢ ظهراً وحتى السبت بنفس الموعد، مع توفير وسائل انتقال من الإسكندرية لملعب السلام والعودة أيضاً.

وأوضحت إدارة زعيم الثغر أن التسجيل فقط يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية طبقاً لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم وتعليمات وزارة الداخلية، ولن يسمح لغير حاملي بطاقة عضوية النادي وتذكرة المباراة بالتواجد بمنطقة الاستاد يوم المباراة.

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