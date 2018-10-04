مرور نصر النوبة تضبط سيارة وبحوزتها 250 جرام هيروين وأقراص مخدرة ومبالغ مالية

شنت مرور أسوان برئاسة العميد ايهاب مرزوق مدير ادارة مرور أسوان بحملة مرورية بنصر النوبه برفقه النقيب ابراهيم شركس رئيس وحدة مرور نصر النوبة .، واسفرت الحمله عن ضبط سيارة رقم 88543 نقل أسوان وقام قائدها بالفرار ، وبصحبته أحد الاشخاص ، وبالفحص والتحرى عن السيارة تبين بان اللوحات المعدنية مزورة ومبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 4467 جنح الاقصر، وتم تفتيش السيارة عثر على كيس ابيض 250 جرام هيرويين وعدد 4 تذكرة هيروين و3 شريط ابتريل ومبلغ مالى 5300 جنيه 3 جهاز محمول.



