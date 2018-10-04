إقبال كبير من جماهير الزمالك على شراء تذاكر مباراة السوبر المصري السعودي

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة السوبر المصري السعودي، إقبال غير عادي من جماهير الزمالك على شراء تذاكر المباراة، حيث تواجد جمع كبير من جماهير الفارس الأبيض أمام المنافذ، أملا في مؤازرة الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السعودي.









وتم تحديد أسعار تذاكر مباراة فريقي الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، والتي جاءت كالتالي: (10 ريالات للتذكرة الموحدة للأفراد والعائلات، و300 ريال لتذكرة المنصة "عائلات"، و500 ريال لتذكرة المنصة "أفراد").







