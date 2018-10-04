دوري بلس | بث مباشر مباراة الاتحاد والفتح الان (بدون تقطيع) | جودة عالية | جودة متعددة | كورة ستار لايف

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بطاقة مباراة الإتحاد والفتح اليوم

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موعد مباراة الإتحاد والفتح اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS– السعودية الرياضية

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 17:05 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:05 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الإتحاد أمام الفتح :

حراسة المرمى: عساف القرني، خط الدفاع: كارليتو– ماثيو- أحمد عسيري– عمر المزيعل، الوسط: فيلانويفا– دي سوزا– كريم الأحمدي، الهجوم: رومارينيو– بيزيتش– فهد المولد

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