ميدو يكشف عن 4 مباريات غيرت حياته

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن المباريات التي غيرت حياته بشكل وذلك حسبما ذكر لموقع "four four two" البريطاني.





1- مصر × الإمارات: 6 يناير 2001

قال ميدو: "مباراتي ضد الإمارات عندما كنت صغيرًا لن أنساها أبدًا حيث أصبحت أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الوطني، وتعرض الكابتن محمود الجوهري لانتقادات شديدة بسبب اختياري على الرغم من تسجيلي في أول ظهور وفزنا بالمباراة".





2- إنتر ميلان × مارسيليا: 14 أبريل 2004

وقال ميدو: "كانت مباراة رائعة ضد الإنتر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد فزنا في مباراة الذهاب 1-0 على ملعبنا، ولعبت 90 دقيقة في مباراة الإياب في سان سيرو، كنت ألعب ضد لاعبين رائعين مثل فابيو كانافارو وإيفان كوردوبا وخافيير زانيتي وتمكن مارسيليا من الفوز 1-0 مرة أخرى، ووصلنا إلى النهائي في ذلك الموسم، ولكن خسرنا 2-0 من فالنسيا.





3- توتنهام × بورتسموث: 5 فبراير 2005

وأوضح: "كانت أول مباراة لي مع توتنهام، لم أكن ألعب باستمرار في روما، وإذا تذكرت بشكل صحيح فإن أول ظهور لي كان بعد ثلاثة أو أربعة أيام فقط من وصولي إلى إنجلترا وسجلت هدفين وفزنا".





4- مصر × ليبيا: 20 يناير 2006

وأردف: "كانت المباراة الإفتتاحية في كأس الأمم ووقتها تعرضنا لانتقادات كثيرة وكان هناك ضغط كبير على المدرب حسن شحاتة لكن فزنا بثلاثية وسجلت هدفًا".