فجر - السعودية | معلومات لا تعرفها عن لبني العليان أول إمرأة ترأس بنكاً في المملكة

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عُينت، لبني العليان، رئيسة لبنك "ساب الأول"، اليوم الخميس، وبذلك تعتبر هي أول امرأة سعودية تترأس بنك في السعودية.



سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، تصدرت قائمة النساء الأكثر نفوذًا وتاثيرًا في الشرق الأوسط للعام الحالي 2018 في القائمة التي كشفت عنها مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، والتي تضمنت نخبة من أبرز أسماء السيدات المؤثرات والمُبدعات في العالم العربي بمختلف المجالات الصناعية والإقتصادية.



وهي أشهر سيدة أعمالٍ في السعودية، وتدير واحدةً من أكبر الإمبراطوريات التجارية في السعودية، وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركات العليان للتمويل.



وكان بنك "الأول" المدرج في السوق السعودي قد وقع أمس اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك السعودي البريطاني “ساب”، حيث ذكر البنكان في وقت سابق بأن مفاوضات عملية الاندماج المحتملة بينهما قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن مجلسي الإدارة قد توصلا إلى إتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم.



المصدر:- صحيفة فجر



