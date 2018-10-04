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رئيس نادي الجزيرة يهاجم الجبلاية بسبب لقاء المصري

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:21 م
رئيس نادي الجزيرة يهاجم الجبلاية بسبب لقاء المصري
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محمد عبد الفتاح
 

أنتابت حمدي حفيظ جميعي رئيس نادي الجزيرة حالة من الأستغراب الشديد بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مكان إقامة مباراته مع المصري البورسعيدي بدور الـ ٣٢، بملعب الآخير ببورسعيد، وعدم اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب.


وقال رئيس نادي الجزيرة: "بدأت مجاملات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات فقد قام بنقل مبارتنا مع المصري لاستاد المصري الذي لم تلعب عليه مباراة واحدة بالدوري الممتاز".


وأوضح حمدي حفيظ أن مدير ستاد الجيش ببرج العرب صرح بأن الاستاد ليس به إصلاحات وهو جاهز لأستقبال أي مباراة.


وأشار رئيس النادي أنها بالنسبة لهم مجرد مباراة ولكن وجب كشف التواطؤ والمجاملات.

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