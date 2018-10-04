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محمد نصر: أي داعية لايكسب من عمل يده لايجوز اتباعه

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:19 م
محمد نصر: أي داعية لايكسب من عمل يده لايجوز اتباعه
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رقية جمال
 
أكد الشيخ محمد نصر، الشهير بالشيخ ميزو، أنه لم يترك العمل الدعوي من أجل بيع الأسماك، موضحًا أنه يقوم بأكبر دور تنويري بعيدًا عن الفضائيات. 

وأضاف "نصر"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أنه يكسر أكثر من تابوه موجود في المجتمع، أولهم أنه لابد أن يعمل الفرد بوظيفة تليق بمكانته الاجتماعية، بينما جميع الأنبياء كانوا يأكلوا من عمل يديهم.

وتابع، أنه لايجوز شرعًا لأي شخص أن يتكسب من الدين، ولايجوز الاستماع لأي شخص يتلقى أجرًا على المعارف الدينية، وأي داعية لايكسب من عمل يده لايجوز اتباعه، فالله سبحانه وتعالى يقول: "اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا"، مشددًا على أنه لم يتلقى مليم واحد من أي فضائية ظهر بها.
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