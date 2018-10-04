محمد نصر: أي داعية لايكسب من عمل يده لايجوز اتباعه

أكد الشيخ محمد نصر، الشهير بالشيخ ميزو، أنه لم يترك العمل الدعوي من أجل بيع الأسماك، موضحًا أنه يقوم بأكبر دور تنويري بعيدًا عن الفضائيات.





وأضاف "نصر"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أنه يكسر أكثر من تابوه موجود في المجتمع، أولهم أنه لابد أن يعمل الفرد بوظيفة تليق بمكانته الاجتماعية، بينما جميع الأنبياء كانوا يأكلوا من عمل يديهم.



