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عاجل.. تركي آل الشيخ: كلنا خلف المغرب لاستضافة كأس أفريقيا.. وسأزور السودان لهذا السبب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:17 م
عاجل.. تركي آل الشيخ: كلنا خلف المغرب لاستضافة كأس أفريقيا.. وسأزور السودان لهذا السبب
تركي آل الشيخ
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منى العوضي
 

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على دعمه الكامل لدولة المغرب من أجل استضافة كأس أفريقيا.


وكتب تركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك".


وتابع: "وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك فأهلاً بالسودان وأهله".

المزيد عن: كورة رياضة تركي آال الشيخ المغرب السودان
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