عاجل.. تركي آل الشيخ: كلنا خلف المغرب لاستضافة كأس أفريقيا.. وسأزور السودان لهذا السبب

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على دعمه الكامل لدولة المغرب من أجل استضافة كأس أفريقيا.





وكتب تركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك".



