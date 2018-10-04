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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تراجع

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:13 م
البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تراجع
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وكالات
 
انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الخميس في تراجع واسع النطاق، بعد بيانات اقتصادية قوية وآراء متفائلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أدت لارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأعلى مستوى في عدة أعوام بينما قلصت الإقبال على الأسهم عالميا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 44.31 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 26784.08 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 2919.35 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 31.75 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 7993.33 نقطة.
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