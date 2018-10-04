الأحد.. "مولوية" الفنان عاطف أحمد بجاليري "بيكاسو"

يفتتح الفنان التشكيلي عاطف أحمد، أحدث معارض تحت عنوان "مولوية"، وذلك يوم الأحد 7 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري بيكاسو بالزمالك.

عن أعماله ذكر الأستاذ صلاح بيصار "في أعماله ينحاز إلى الجموع من أهالينا الفلاحين .. الذين يشكلون ملحمة الأمل والعمل .. يتتبعهم في خُطاهم بعمق الدلتا من الحقل والحرث والحصاد إلى المولد .. وفي فضاءات لوحاته نمتلىء بأنفاس البشر ويمتد الوريد على الوريد .. كل هذا بلغة الحداثة في عناق بين عين الكاميرا بملاحم الأضواء والظلال .. ولمسة الفرشاة مع دنيا الوسائط .. ولقد جاءت أحدث لوحاته في معرضه الحالي استكمالا لهذا النبض الذي يعلن بهجة الحضور الإنساني ...".

عاطف أحمد .. مواليد 1969، يعمل ويعيش في القاهرة، له معارض شخصية في مجمع الفنون (إيجاز) 2003، أتيلية القاهرة (المولد) 2003، أتيليه القاهرة (الدائرة) 2007، جاليري مصر (إيقــــاع) 2015، جاليري ضي (خارج البؤرة) 2016، وشارك فب العديد من الفعاليات والمعارض الجماعية محلياً ودولياً، ونال العديد من الجوائز والمقتنيات داخل مصر وخارجها.

ويستمر المعرض حتى 25 أكتوبر الجاري.