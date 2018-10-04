عاهل الأردن يستقبل وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات في قصر الحسينية

استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الخميس، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، الذين يزورون المملكة لمتابعة مخرجات قمة مكة المكرمة، التي عقدت في شهر يونيو الماضي لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني.



وأعرب العاهل الأردني، خلال اللقاء، عن تقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حرصهم المتواصل على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية، التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية، مؤكدا جلالته عمق وأصالة العلاقات الأخوية، التي تربط الأردن مع هذه الدول الشقيقة.



واشتملت التعهدات التي تم الالتزام بها أثناء قمة مكة المكرمة على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل السعودية والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية وتوفير ضمانات تمويل دولية وتقديم ودائع في البنك المركزي الأردني.



ووقعت الحكومة مع الدول الشقيقة الثلاث اليوم الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ التعهدات، التي تشتمل على ودائع في البنك المركزي الأردني بقيمة 1.16 مليار دولار، وما قيمته 550 مليون دولار تمويل ميسر للمشاريع التنموية، و200 مليون دولار ضمانات للبنك الدولي لتوفير قروض ميسرة للأردن، وكذلك منح لدعم الموازنة العامة بما قيمته 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية، وأعلنت دولة الكويت عن إعادة جدولة ديون بقيمة 300 مليون دولار لمدة 40 سنة.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وسفراء المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة في عمان.



يشار إلى أن قمة مكة المكرمة عقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وحضرها جلالة الملك، وخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.