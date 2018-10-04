مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال

يُعتبر تناول المشروبات الغازية من العادات الضارة التي يتبعها الكبار والأطفال، ولكن الأطفال إذا تناولوها بكثرة ستلحق بهم الأذى، فيجب على الأمهات أن تبعد المشروبات الغازية من أمام أعينهم قدر الإمكان لتجنب المخاطر التالية:-





تتسبب المشروبات الغازية في حدوث السمنة المفرطة عند الأطفال لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكريات والصودا.





فقدان الشهية وفقدان فيتامين A وعدد من العناصر الغذائية كالماغنسيوم والكالسيوم وذلك بسبب تناول كميات كبيرة من هذه المشروبات.





الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من المشروبات الغازية أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العظام كـ”هشاشة العظام” وذلك وفقاً لما أوضحته بعض الدراسات.





هناك علاقة بين صودا المشروبات الغازية وتسوس الأسنان والتهاب اللثة.





تناول المشروبات الغازية بشكل يومي يؤدي لاضطراب سكر الدم وبالتالي فإن الأطفال قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسكر في سن مبكر.





تتسبب مادة الاسباتارم الموجودة في هذه المشروبات في إحداث مشاكل بالغدة الصماء والدماغ.



