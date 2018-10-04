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أعضاء الجبلاية يقاطعون السوبر المصري السعودي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:53 م
أعضاء الجبلاية يقاطعون السوبر المصري السعودي
مجلس الجبلاية
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محمد الصو
 
قرر عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري الامتناع عن حضور مباراة الزمالك والهلال السعودي، في بطولة السوبر المصري السعودي.


وجاء رفض الأعضاء في مفاجأة من العيار الثقيل رغم امتلاك الجبلاية حقوق المباراة بشكل رسمي، بسبب عدم توجيه الدعوة لهم بصفة رسمية ونظرًا لسفر بعض الأعضاء خارج البلاد.


كما أكد بعض الأعضاء أنهم لا يرغبون في حضور المباراة نظرًا للأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة بعد اعتذار الأهلي، وقيام الاتحاد السعودي باختيار الزمالك، ممثلًا وبديلًا عنه دون إبلاغ الجبلاية لاختيار البديل الأنسب، رغم احتلال المارد الأبيض المركز الرابع بالدوري العام.


ويلتقي الزمالك الهلال السعودي، على لقب كأس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ستقام يوم 6 أكتوبر الجاري بالسعودية

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