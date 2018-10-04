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ضبط 250 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:53 م
ضبط 250 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
وكيل وزارة التموين بالفيوم
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ريهام على
 
تمكنت حملة تموينية بالفيوم، تحت إشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، من ضبط ربع طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكانت حملة برئاسة المهندس حمّاد سالم عطية مدير عام إدارة تموين بندر أول، والمهندس مصطفى فخر الدين عياد رئيس الرقابة، والمفتشون محمد بكري الشيمي، وخالد نوح، وأمير محمد.

وأجرت الحملة مرورًا على المخابز والأسواق، وتم ضبط 250 كيلو دقيق بلدي مدعم من قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير محضر رقم 1469 جنح أمن دولة طواري 2018.

كما تحرير العديد من المحاضر للمخابز، ما بين نقص وزن، وعدم إتباع تعليمات النظافة ومواصفات، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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